Рафаил Родионов: Повторять трагедию 90-х никто не хочет

— Рафаил Павлович, вы уже более 60 лет трудитесь в строительной отрасли Москвы. Общались с несколькими поколениями руководителей страны и столицы. Как вы оцениваете современный этап работы Стройкомплекса?

— Москве всегда везло на хороших руководителей-хозяйственников, каждый из которых внес свой весомый вклад в развитие города. Я хорошо помню, как в Москве начали строиться первые пятиэтажки. Тогда это был настоящий прорыв в строительных технологиях, который позволил сотням тысяч москвичей переселиться из бараков и подвалов. В то время, помимо новых микрорайонов в городе, активно строились промышленные предприятия, создавалась основа транспортного каркаса столицы. Хорошо помню подготовку к Олимпиаде 1980 года, когда в Москве была самая современная для своего времени система спортивных объектов... Потом были строительство храма Христа Спасителя, подземного «Охотного Ряда» и многих других знаковых сооружений города. Все это было построено тем поколением строителей, к которому принадлежу и я.

Но Москва никогда не развивалась так быстро и так интенсивно, как на протяжении всех последних лет. Особенно после того, как мэром стал Сергей Семенович Собянин. Шутка ли — сказать: в течение последних восьми лет, если говорить только о транспортном строительстве, в городе реконструированы все основные трассы и развязки, завершается создание хордового кольца, запущено МЦК, вот-вот можно будет говорить об удвоении протяженности всего Московского метрополитена. Концертный зал и парк «Зарядье» — это такие проекты, о которых нам — старшему поколению строителей — можно было только мечтать!

— Как старшее поколение строителей участвует в современной жизни Стройкомплекса?

— Правительство Москвы и руководство Стройкомплекса с большим уважением и заботой относятся к старшему поколению москвичей. В полной мере это относится и к ветеранам-строителям. И мы, в свою очередь, стараемся оказать посильную помощь тем, кто сегодня строит Москву. С нами советуются, наше мнение всегда учитывается при решении важных градостроительных задач. И это закономерно. Нынешнее поколение градостроителей решает поистине грандиозные задачи. Ведется кардинальная модернизация всей транспортной системы города, перепрофилирование неэффективных промзон, активно развиваются Новая Москва и территории вдоль Москвы-реки... Стартовала программа реновации кварталов пятиэтажной застройки... Все это строительство ведется на тех территориях, на которых наше поколение строителей возводило то, что было актуально для того времени.

— Но ведь многое из того, что сносится, построено вами... Вы не жалеете?

— Ностальгии нет. Я всегда был и остаюсь сторонником нового и прогрессивного. Требования людей к удобству и комфорту постоянно растут. Не люди должны служить камням, а камни — людям. В 60-е годы мы сносили деревянные бараки и переселяли их жителей в пятиэтажки, которые, по прошествии полувека, по уровню комфорта сами фактически стали бараками XXI века. Сносится или реконструируется то, что больше не отвечает требованиям времени, что отслужило свой срок.

То же самое и с промзонами... Жизнь в них умерла 30 лет назад. К сожалению, безграмотные экономические реформы и слабость власти в 90-е уничтожили многие процветающие отрасли московской промышленности. От когда-то процветающих предприятий остались полуразрушенные корпуса, которые остается только снести и построить на их месте то, что нужно городу.

— Оглядываясь назад, почему, на ваш взгляд, многие когда-то процветающие отрасли промышленности Москвы погибли? И почему тогда «выжил» Стройкомплекс?

— Погибли и разорились те отрасли, в которых ослабла вертикаль управления. Это привело к дезинтеграции предприятий, разрыву производственных цепочек и в конечном итоге к краху. В строительстве все было иначе. Здесь надо сказать спасибо Владимиру Иосифовичу Ресину, благодаря твердой политике которого вертикаль власти и все основные производственные цепочки в Стройкомплексе сохранилась и стали развиваться.

В полной мере это относится и к нынешнему руководству Стройкомплекса. Не будь Марат Хуснуллин грамотным и жестким управленцем, у него не получилось бы успешно решать те задачи, которые он решает. Сегодня в Москве строительство — градообразующая отрасль, в которой работают около миллиона человек.

— Перед выборами в городскую думу в Москве в обострились политические дискуссии, протестная активность и критика власти. Что вы об этом думаете?

— Я и мои ровесники многое повидали на своем веку. Мы хорошо помним протесты диссидентов 70-х и 80-х и митинги 90-х, которые привели к власти тех, кто развалил великую страну и погубил ее экономику. Мы хорошо помним, как в начале 90-х москвичи выходили на улицу на митинги и демонстрации. А уже буквально через несколько лет те же москвичи на тех же улицах продавали последние оставшиеся у них ценные вещи... Такие же деструктивные процессы идут явно не на пользу экономике и людям на Украине. Тут за примерами ходить не нужно.

К сожалению, такие явления есть и сейчас. В конце июля в Москве собрался несанкционированный митинг. Его организаторы собрали толпу не для того, чтобы решить какую-то политическую задачу. Их главной целью было привлечь к себе внимание журналистов и просто заявить о себе. Эти люди ничего не построили, не организовали сколько-нибудь серьезного производства. При этом они критикуют тех, кто делает реальное дело. Тех, кто строит, реконструирует, производит... В конце XX века такие люди пришли к власти и развалили экономику России. В начале XXI века такая же трагедия случилась с экономикой Украины. Поэтому мы однозначно поддерживаем Сергея Семеновича Собянина, который в полном соответствии с законом запретил и прекратил этот митинг.

Митинги, шествия и пикеты — это естественные инструменты демократического общества. Но только в том случае, если они проводятся в соответствии с законом. И та твердая позиция, которую проявила власть по отношению к нарушившим закон, говорит о зрелости этой власти, о ее готовности защищать волю конструктивного большинства от тех, кто пытается расшатать нормальную жизнь нашего города. Москвичи через многое прошли в 90-е годы. У нас хорошая память. Повторять трагедию 90-х никто не хочет.

— А какие главные принципы управления Фонда ветеранов — строителей?

— Главным принципом работы были и остаются максимальная степень открытости, абсолютная прозрачность деятельности. Все решения принимаются коллегиально. Здесь не нужны начальники, нет различия между бывшим руководителем и рабочим, все сидят за одним столом, говорят на одном языке. Ведь за каждым из нас — многие сотни построенных зданий и сооружений. Мы хорошо и честно сделали и делаем порученное нам дело.

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