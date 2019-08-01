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Лесные пожары в Сибири

СК возбудил уголовное дело в отношении красноярских чиновников из-за лесных пожаров

Кирилл Николаев
• 19:13 • 1 августа 2019
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Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чиновников минлесхоза Красноярского края по статье «Халатность». Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, должностные лица минлесхоза Красноярского края с 22 марта по 1 августа не приняли должных мер для тушения лесных пожаров. В связи с этим огонь распространился на большие территории. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи решают вопрос о проведении необходимых экспертиз, допрашивают свидетелей и проводят обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Минобороны и МЧС РФ принимают необходимые меры для их тушения пожаров в Сибири. По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, 1 августа восемь самолетов ИЛ-76 ликвидировали возгорания на площади 23 тысячи гектаров.

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