Стали известны последствия лесных пожаров на территории Сибири
Эксперты сообщили, к каким последствиям приведут пожары, разгоревшиеся на территории Сибири и Дальнего Востока.
По словам главного научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС РФ Ирека Хасанова, опасность представляет загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения.
- Это может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям, - приводит слова эксперта сайт телеканала РЕН ТВ.
Напомним, что в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области горят сотни тысяч гектаров тайги.
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение военным поучаствовать в тушении лесных пожаров на территории Сибири. Авиация начнет действовать 1 августа.
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