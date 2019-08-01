Юбилей ВДНХ: главная выставка страны отмечает 80-летие

1 августа началось празднование 80-летнего юбилея ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин в день рождения выставки открыл Музей истории ВДНХ и вручил благодарности ветеранам выставки.

В своей поздравительной речи Сергей Собянин отметил, что ВДНХ будет такой, какой хотят ее видеть сами москвичи.

— Она будет местом для тихих прогулок и стадионом экстремального спорта. Она будет уникальным парком аттракционов и техноградом, который дает путевку в мир новых профессий. Она будет крупнейшим музеем страны, — сказал мэр.

Ранее в своем официальном блоге мэр рассказал о том, как преобразилась выставка за последние годы. По его словам, 10 лет назад ВДНХ была «главной шашлычной страны» с сотнями палаток, самостроями, некоторые из которых пристраивались прямо к историческим павильонам. Сами же павильоны сдавали в аренду под склады, они находились в плачевном состоянии.

ВДНХ — 80 лет Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Лично мне было стыдно, что в Москве творится такое. Надо было что-то делать, — написал Сергей Собянин.

После передачи ВДНХ в ведение правительства Москвы выставке вернули историческое имя. Через год после объединения с парком «Останкино» москвичи получили возможность гулять по единой территории, площадь которой составляет 325 гектаров.

Затем началась масштабная реконструкция выставки. Первым делом отремонтировали асфальт и переложили газон, удалили весь сухостой и восстановили освещение. Более сотни палаток с шашлыками и шаурмой вывезли с территории ВДНХ. Летом 2014 года макет корабля «Буран» перевезли из парка Горького на ВДНХ.

Примерно в это же время на выставке открылся самый большой в Европе океанариум. Зимой заработал самый большой во всем мире каток с искусственным льдом.

Второй этап возрождения выставки начался в 2017 году. Усилиями реставраторов переродились 14 уникальных памятников архитектуры, в том числе павильоны «Центральный», «Земледелие», «Пчеловодство», а также Зеленый театр.

В апреле прошлого года состоялось открытие музейного центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос», где всего за год побывали миллион посетителей. Следом открылась первая очередь Ландшафтного парка, завершилась реставрация фонтана «Золотой колос» — он заработал впервые за последние три десятка лет.

ВДНХ — 80 лет. На фото (справа налево): мэр Москвы Сергей Собянин, Марина Семеновна Блюмфельд, Вадим Аркадьевич Саюшев Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Весной этого года на ВДНХ открылись Центр славянской письменности «Слово», отреставрированные фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

С сегодняшнего дня и до 4 августа на ВДНХ будет проходить праздничная программа, открытием которой станет концерт на Центральной аллее.

2 августа перед гостями выставки выступит духовой состав президентского оркестра Российской Федерации, услышать который все желающие смогут в 14:00 перед павильоном «Центральный». Представление начнется с русских старинных военных маршей Преображенского и Саратовского полков, «Триумфа победителей» и «Прощания славянки». Прозвучат известные вальсы «Осенний сон», «Амурские волны» и «Майский вальс», а также другие произведения. Завершится концерт попурри всеми любимых песен о Москве.

Каждый день с 1 по 4 августа главные достопримечательности выставки станут полотном для светового шоу. Трехмерная проекция на арке главного входа погрузит зрителей в историю становления выставки — начиная с периода строительства, заканчивая современностью.

С 11:00 до 23:00 посетители ВДНХ смогут устроить себе гастрономическое путешествие, отведав всевозможные блюда и приобщившись к национальной культуре на фестивале «Дружба народов».

Сегодня ВДНХ — это 30 миллионов посетителей в год, 49 объектов культурного наследия, более 100 выставок и 350 конгрессов ежегодно. В распоряжении москвичей огромный комплексный парк, где каждый сможет найти себе занятие по душе.

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