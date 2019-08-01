СМИ: Глава администрации Зеленского подал в отставку
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает «24 канал».
Андрея Богдана назначили на пост главы администрации президента Украины 21 мая. До этого он был советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
Позднее на сайте президента Украины появилась петиция об отставке Андрея Богдана. К концу июля 2019 года она набрала необходимое число голосов для рассмотрения. По мнению подписавших документ граждан, Андрей Богдан нарушил закон «Об очистке власти», по которому попавший под законодательные ограничения человек не может в течение 10 лет занимать пост на государственной службе.
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