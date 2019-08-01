Рамзан Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не посещать республику
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию СМИ о рекомендациях гражданам Израиля воздержаться от поездок в Чечню из-за якобы наличия террористических группировок в регионе.
Рамзан Кадыров пригласил автора сообщения посетить республику. По его мнению, автор документа «пользовался информацией из сомнительных источников и не знает реальную ситуацию в регионе».
— Я лично приглашаю его в Чечню, предлагаю своими глазами все увидеть, поездить по районам, встречаться с населением, а потом написать то, что посчитает правильным и объективным, — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что граждане Израиля часто бывают в Грозном и хотят заниматься бизнесом в регионе.
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