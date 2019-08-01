Власти столицы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова
Власти столицы согласовали проведение акции за допуск независимых кандидатов. Она пройдет в субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова.
— Поступили заявки на проведение митинга: на 10 августа — четыре заявки, на 11 августа — два уведомления, — заявил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
По его словам, достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00. В этот день будет установлена трибуна у дома 9 по проспекту Сахарова.
Согласованное количество участников — 100 тысяч горожан, передает агентство городских новостей «Москва».
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