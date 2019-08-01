Женщина продавала поддельные путевки в «Артек» под видом сотрудника СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении женщины, которая представлялась сотрудником ведомства и продавала людям поддельные путевки в детский лагерь «Артек». Об этом сообщили на сайте ведомства.
Родители рассказали о мошеннических действиях женщины на личном приеме у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Подозреваемую 1983 года задержали. Она уже получала срок за совершение аналогичных преступлений.
По данным следствия, женщина представлялась сотрудницей СК РФ и рассказывала людям о льготных путевках в детский лагерь. Она продавала родителям детские путевки на летнюю смену в «Артек», а затем говорила им, что дети не прошли конкурсный отбор.
Женщина не вернула родителям денежные средства, а распорядилась ими по собственному усмотрению. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о мере пресечения в отношении задержанной.
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