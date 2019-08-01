Выставка художницы Людмилы Чарской о Москве открылась в Смоленске

Удивительная, но достойная подражания традиция сложилась в «культурных отношениях» Москвы и Смоленска: в Историческом музее замечательного города в трех с хвостиком сотнях километров от столицы выставляют работы московских художников.

Так, этим летом тут открылась персональная выставка Людмилы Чарской «Москва».

26 работ, посвященных Москве, родному городу Людмилы, наполнены любовью и восхищением.

Москва Чарской — это город очень разный. Им не устаешь любоваться именно поэтому, заново открывая его каждый день и... при каждом взгляде на картины. Тут нет агрессии колоссального мегаполиса, только нежность и трепетность той Москвы, которую на самом деле и любят москвичи коренные. Нарядный центр города не противоречит скромной домашности его окраин, хорошеющих с каждым днем. При этом картины ничуть не патриархальны — они современны, и красоту столицы можно увидеть и в ритмичном движении ее улиц-артерий, и в неожиданном затишье двориков.

В одном из интервью Людмила назвала свои работы молитвами о Москве, и это очень точное определение: это молитва и о мире, о том, чтобы любовь к городу была бесконечна, чтобы город открывали для себя все больше людей и любили его с трепетностью коренных жителей.

СПРАВКА

Людмила (Люся) Чарская родилась, живет и работает в Москве. Окончила Московское академическое художественное училище памяти 1905 года, факультет графического дизайна.

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