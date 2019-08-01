Митинский клуб викингов и русичей объявил прием новобранцев
Любой желающий может прийти в парк, облачиться в настоящую кольчугу, взять в руки меч или копье и превратиться, например, в скандинава периода раннего Средневековья.
— В детстве все мальчишки обожали играть в рыцарей, — рассказывает один из членов клуба Илья Васин. — А мне лет десять назад вдруг опять захотелось поиграть.
Оказалось, что в Митине есть такой клуб исторических реконструкций. Среди основной деятельности клуба — обучение воинским искусствам и историческому фехтованию в строю и один на один, а также чтение специализированной литературы, посвященной наиболее интересным эпохам. Здесь же есть возможность освоить различные ремесла.
Напомним, что в столице действует не один десяток клубов исторических реконструкций, воспроизводящих в реальности те или иные периоды прошлого. Большинство реконструкторов принимают активное участие в профильных мероприятиях и фестивалях, среди которых «Времена и эпохи», «Братеевская застава» и многие другие.
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