Идея создания космического центра нашла одобрение у президента страны
1 августа президент России Владимир Путин поддержал проект Национального космического центра в Москве.
Решение было принято президентом на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Он показал Владимиру Путину один из вариантов проекта Национального космического центра. Во время обсуждения президент заявил, что поддерживает идею его создания.
— Реализация плана Национального космического центра нам позволит выйти из плана финансового оздоровления где-то к 2024 году, то есть на четыре года раньше, — заявил на встрече Дмитрий Рогозин.
Впервые о планах по созданию Национального космического центра было объявлено в феврале 2019 года.
Проект будет реализован на территории Центра Хруничева в сотрудничестве с мэрией Москвы. Национальный космический центр объединит в себе такие объекты, как центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, штаб-квартиры отраслевых организаций, современный образовательный комплекс, выставочные центры, центры поддержки бизнеса и молодежные конструкторские бюро.
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