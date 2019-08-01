Турнир по хоккею для любителей стартовал на катке «Юг»

Проект нацелен на популяризацию хоккея. Причем не только среди молодых парней, но и среди девушек и даже пенсионеров.

— Единственное ограничение на участие — профессионализм в этом спорте. Даже те, кто просто занимался в спортшколе, не допускаются, поскольку они будут иметь явное преимущество. Исключение составляют «лидеры» — вратари и играющие тренеры, они являются профессиональными спортсменами и выполняют функцию наставников, — рассказал организатор турнира Александр Александров. — Игроки у нас очень разные. Есть, например, Геннадий, которому 67 лет. Он уже на заслуженном отдыхе и таким вот образом проводит свободное время. Играет отлично, единственная проблема была с электронной записью — долго не мог разобраться.

Спортсмены действительно самые разные. Александр Лукин, например, нигде не работает, зато играет в собственной панк-группе и считает, что хоккей по своему духу очень похож на его любимую музыку.

— Игра в этом формате, с этими людьми дает мне огромный заряд энергии. Хотя были и неприятные моменты. Один раз меня даже выгнали из команды — подрался с соперником. Хотя ничего удивительного — очень эмоциональный спорт. Он сродни моей любимой музыке — тяжелый, экспрессивный, быстрый.

Турнир любительский и бесплатный, но организовано здесь все достаточно серьезно и ответственно: на небольшой трибуне даже ведется видеосъемка, дежурит скорая медицинская помощь. Хоккей — довольно жесткий вид спорта, и даже взаимное уважение участников друг к другу не может гарантировать полного отсутствия травм.