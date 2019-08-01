Московские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде по экономике

Московские школьники завоевали шесть медалей на второй Международной олимпиаде по экономике. Об этом 1 августа сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Россию на соревновании представляли две команды, в их копилке — семь наград, среди которых одна высшая. Золотую медаль получил ученик школы № 444 Семен Морозов.

В этом году на олимпиаду, которая прошла в Санкт-Петербурге, приехали ребята из 24 стран. Состязания проходили с 24 по 31 июля в три тура — два индивидуальных и командный. В первом туре ребята участвовали в онлайн-игре по финансовой грамотности.

В течение полутора часов игры они продавали и покупали акции и недвижимость, анализировали информацию о текущей ситуации на рынке.

На втором испытании школьники отвечали на вопросы, связанные с разными сферами экономики. А на завершающем этапе команды изучали документ, описывающий операции, цели, задачи и возможности международной консалтинговой фирмы, чтобы предложить свою бизнес-модель проекта или привести аргументы в пользу его убыточности.

— Международная олимпиада по экономике — неофициальное соревнование, но участие в ней позволяет школьникам проверить силы и знания перед другими состязаниями, — говорится на сайте мэра Москвы.

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