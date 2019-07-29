Московские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по химии
Три московских школьника и одиннадцатиклассник из Вологды завоевали золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по химии. Турнир прошел в Париже.
Победителями стали Михаил Матвеев, Никита Чернов, Алексей Шишкин и Даниил Бардонов. Ребятам пришлось ответить почти на 100 вопросов и решить девять задач. В олимпиаде поучаствовали школьники из более чем 80 стран.
Ректор МГУ Виктор Садовничий поздравил ребят. По его словам, школьники доказали, что Россия является ведущей державой в химической отрасли.
— Московский университет будет всегда рад встретить вас в своих стенах и помочь в реализации ваших самых смелых научных амбиций, — цитирует Виктора Садовничего РИА Новости.
Команду школьников тренировали преподаватели химического факультета МГУ — профессора Вадим Еремин и Александр Гладилин, а также кандидат физико-математических наук Александр Белов.
Читайте также: Московские школьники завоевали пять медалей на международных олимпиадах