Утвержден порядок наблюдения на выборах депутатов Мосгордумы
Видеонаблюдение уже давно применяется на выборах в Москве. Все технологии и юридические вопросы уже достаточно хорошо отработаны. Однако в этом году на выборах в Мосгордуму проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию.
— Будет осуществляться голосование на участках дистанционного электронного голосования и на цифровых избирательных участках. Практически все оборудование и все избирательные действия, которые происходят на избирательном участке, должны попадать в зону видимости наблюдения, — отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Исключением, по словам зампредседателя комиссии, должны стать места тайного голосования избирателей.
Напомним, что электронное голосование пройдет в трех избирательных округах: № 1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 — Северный, Лианозово, Бибирево, № 30 — Чертаново Центральное и Чертаново Южное.
Подать заявку на участие в электронном голосовании москвичи могут до 4 сентября.
СПРАВКА
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. За 45 мест будут бороться 233 кандидата: 62 самовыдвиженца и 171 представитель партий. В выборах участвуют кандидаты от девяти политических партий. Все избирательные участки оснащены видеонаблюдением. КОИБами оснастят 75 процентов участков. На выборах будет работать корпус наблюдателей. Они будут присутствовать на каждом участке.
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