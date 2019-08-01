Ученые выяснили, как люди с «плохими» генами могут похудеть

Шесть видов физической активности могут помочь людям, имеющим «плохие» гены, сбросить лишний вес. К такому выводу пришла группа ученых из Национального университета Тайваня.

Считается, что некоторые люди склонны к набору веса из-за наличия у них так называемых генов ожирения. Данные мутации могут довольно серьезно влиять на организм, даже если человек занимается спортом.

Однако исследование тайваньских ученых показало, что не все виды физической активности могут быть эффективны при похудении. Это стало известно при изучении показателей 18 тысяч человек, которые регулярно проходили медосмотр, а также сообщали о своем питании и занятиях спортом. Участников эксперимента разделили на две группы в зависимости от наличия мутаций в организме.

Выяснилось, что люди, имевшие «плохие» гены, могли сбросить вес с помощью бега, спортивной ходьбы, походов в горы, йоги и спортивных танцев. В то же время такие популярные виды активности, как плавание, катание на велосипеде и занятия растяжкой, им не помогали.

Ученые считают, что результаты исследования должны учитываться диетологами и другими специалистами при работе с людьми, страдающими от лишнего веса, сообщает издание PLOS Genetics.

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