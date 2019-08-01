Полицейский убит при попытке задержать нарушителя
Пресс-служба управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу (Югра) подтвердила гибель сотрудника патрульной-постовой службы при исполнении служебных обязанностей.
Сержант Эльмир Ханов прибыл во двор многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в Сургуте для проверки жалобы жильцов на некого подозрительного мужчину. Подозреваемого обнаружили и попытались задержать, но он оказал сопротивление и нанес ножевые ранения двум полицейским.
От полученных ранений Ханов скончался. Второй полицейский, получивший ранения, применил табельное оружие, застрелив злоумышленника.
Родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении, приносят соболезнования и обещают оказать необходимую помощь, сообщается на официальном сайте регионального главка МВД.
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