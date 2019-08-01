Интерактивная выставка о Крымском мосте открылась в ГУМе
Пресс-служба проекта «Крымский мост» приглашает на интерактивную выставку в столичном ГУМе, посвященную мосту.
Экспозиция длиной более 60 метров выстроена на третьей линии ГУМа. Посетителям покажут Крымский мост с высоты башенного крана, дадут возможность пройти на импровизированном корабле по Керченскому проливу и познакомиться со всеми этапами и технологиями стройки века.
Зона виртуальной реальности позволит подняться на высоту птичьего полета, с которой в формате 360 видно самый длинный мост в России и Европе.
В фотозоне выставки сделать фотографию на фоне объемного изображения арок, сидя за рулем мотоцикла с коляской. Открыт сувенирный киоск с одеждой, аксессуарами, канцелярскими товарами и посудой с символикой Крымского моста.
Выставка будет работать до конца лета, сообщается на официальном сайте проекта «Крымский мост».
Напомним, 18 июля строители Крымского моста уложили все рельсы. Смычка была произведена на арке железнодорожной части.
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