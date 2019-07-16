«Идеи опасны и безумны»: Пушков прокомментировал слова об «уничтожении» Крымского моста
Российский сенатор Алексей Пушков на своей официальной странице в социальных сетях ответил на слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о силе ракет «Нептун», способных уничтожить Крымский мост за несколько минут.
Политик сказал, что Турчинов уже не занимает свой пост, однако все равно хочет что-то «взорвать и уничтожить».
— Его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультраправыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны, — пишет Пушков в Twitter.
Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультра-правыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя К.Маркса, мёртвые пытаются хватать живых.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 июля 2019 г.
Сенатор, комментируя высказывание Турчинова, перефразировал Карла Маркса:
— Мертвые пытаются хватать живые, — заявляет он.
Напомним, что раньше по поводу слов бывшего украинского политика высказывался депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, который подчеркнул, что Киев до сих пор не предоставил доказательства точности и меткости «Нептуна», а украинские военные демонстрировали лишь пуски ракет.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Мост они взорвут? Не смешите
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова:
Вот ему неймется… Забыл украинский политик великую мудрость, состоящую в том, что не всегда надо чесать то место, которое чешешь, а то выйдет больно, плохо и очень печально. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью о способности украинских ракет в течение нескольких минут снести российский мост, построенный через Керченский пролив. Он также отметил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях (далее...)