Фестиваль Индонезии пройдет со 2 по 4 августа в Москве
Пресс-служба Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы приглашает жителей и гостей столицы посетить фестиваль Индонезии, который пройдет в парке «Красная Пресня» со 2 по 4 августа.
Мероприятие пройдет в Москве уже в четвертый раз. Гостям продемонстрируют традиционную для Индонезии свадебную церемонию и танец почо-почо (Poco-Poco). Кроме того, посетителей ждет представление театра теней.
Инструкторы по дайвингу обучат всех желающих в семиметровом бассейне. Тех, кто интересуется модой, ждет показ работ индонезийских модельеров.
Всех пришедших угостят блюдами национальной кухни, сообщает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в ходе делового форума в столице Россия и Индонезия подписали десятки соглашении о взаимопонимании.
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