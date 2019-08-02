«ГЛОНАСС» предложил продавать данные о хозяевах машин
Вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко подтвердил, что в рамках разработки системы сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей не исключается продажа данных автовладельцев коммерческим структурам.
Пресловутая система заработает в России лишь в 2021 году, и вопрос торговли данными хозяев машин, оснащенных системой «ГЛОНАСС», пока только обсуждается. В любом случае, информацию о владельцах будут получать и обрабатывать исключительно с их согласия, подчеркнул Белянко.
Предполагается, что основными покупателями информации могут стать автодилеры, станции техобслуживания и магазины автотоваров.
Согласившиеся на передачу своих данных смогут рассчитывать на получение скидок на определенные товары и услуги, а таргетированные рекламные предложения будут приходить в специальное приложение, пишут «Известия».
Ранее Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил скорректировать закон «Об информации», введя в него термин «деперсонализированные данные» и разрешив их свободную куплю-продажу на рынке.
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