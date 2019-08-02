Никто, кроме них. Крылатая пехота отмечает профессиональный праздник

О том, что значит для десантников 2 августа, «Вечерке» рассказал председатель московского городского отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Андрей Пешков:

— Для всех, кто служил в Воздушно-десантных войсках, 2 августа — один из самых главных и любимых праздников наравне с Новым годом и даже с днем рождения. Слова о десантном братстве кажутся слишком банальными, но оно существует.

Нас связывают не кровные узы, а гордость людей, служивших в одном из самых грозных родов войск, где от каждого требуется мобилизация всех сил. В ВДВ в культ возведен спорт. Десантники на курсах молодого бойца проходят всестороннюю подготовку. Это занятия легкой атлетикой, рукопашный бой, различные виды стрелковой и тактико-специальной подготовки. Бывают марш-броски, когда бойцы или курсанты должны за ограниченное время преодолеть несколько десятков километров в полной выкладке.

Дивизия-визави

В США существует своя крылатая пехота — это 101-я воздушно-десантная (десантно-штурмовая) дивизия.

Она была сформирована в 1942 году. Принимала участие в операциях во время Второй мировой войны. Например, бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии высадились 6 июля 1944 года в Нормандии в ходе операции «Оверлорд». Десантники были выброшены в тыл противника за несколько часов до высадки основных сил для проведения диверсий и захвата коммуникаций.

Из-за сложных походных условий и мощного заградительного зенитного огня высадка пошла не по плану, и они смогли выполнить поставленные задачи лишь частично.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

Позже принимали участие в боях наравне с пехотными частями, до самого конца Второй мировой войны. Также бойцы дивизии участвовали в войне во Вьетнаме (1957–1975 гг.), в вооруженном конфликте в Персидском заливе (1990–1991 гг.) и в войне в Ираке, куда в 2003 году вторглись войска США и их союзников.

С точки зрения спорта

Ярослав Хватов, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, оценил физподготовку десантников:

— У бойцов спецназа ВДВ большая и сложная программа физподготовки. Она включает в себя и силовые упражнения, которые делают мышцы, что называется, каменными, а также много беговых тренировок. Дистанцию в 60 метров нужно преодолеть за 8 секунд, стометровку пробежать за 13 секунд и челночный бег 10 на 10 метров за 26 секунд. Это норматив кандидата в мастера спорта по легкой атлетике.

КСТАТИ

Марш-бросок в полной выкладке (не менее 15 килокграммов) — это тяжело даже для крепкого бойца. Чтобы не растратить силы, десантнику нужно следить за пульсом, который не должен превышать 130 ударов в минуту.

Читайте также: Священники рассказали, почему десантникам нужно отказаться от алкоголя в День ВДВ