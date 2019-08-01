Священники рассказали, почему десантникам нужно отказаться от алкоголя в День ВДВ

Накануне Дня ВДВ «Вечерняя Москва» поинтересовались у военных священников, как правильно отпраздновать его и не оказаться в сводках криминальных новостей.

Михаил Васильев, протоиерей, настоятель храма Великомученицы Варвары и Преподобного Ильи Муромца в поселке Власиха Московской области:

— День ВДВ — это еще и Ильин день. Память пророка Божия Илии в истории христианской церкви восходит к ветхозаветным временам. Он жил примерно в VIII веке до нашей эры в Палестине. В те времена древнеизраильское царство было окутано языческим неверием. Процветали политеистические культы и человеческие жертвоприношения. Илия известен тем, что победил в споре жрецов, и народ встал на его сторону, признав веру в единого Бога истинной.

Наши десантники, когда принимали участие в военных кампаниях, а я сподобился быть с ними в девяти конфликтах, везде были в меньшинстве — в Сирии, Чечне... Поступки во славу Отечества совершались, когда соотношение сил и средств было не в пользу десантников. Но побеждали они не числом, а умением. Их профессионализм и Божья помощь создают тот результат, который мы называем успех и слава.

Любой праздник важно отмечать без фанатизма, помня о том, что десантник — это тот, кто за справедливость, за правду, кто живет не для себя, рискует жизнью, кто с беззащитными людьми не воюет, а действует заодно.

Андрей Шеломенцев, иерей, служитель храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Метрогородке:

— Проблема в том, что происходит вслед за обильным возлиянием. В Писании сказано: «Вином не упивайтесь, ибо в вине блуд, и все прочие проблемы выходят из вина».

Многие недооценивают пагубное влияние алкоголя на организм. В одной притче бес искушал монаха и сказал ему, что отстанет, если тот согласится на три действия на выбор: напиться, блудить с женщиной или убить. Монах подумал, что последние два — это тяжкие преступления, и выбрал напиться. После в трактире он заблудил с женщиной и убил ее мужа. Царь Давид сказал, что «вино веселит сердце человека». Но важно, чтобы оно именно веселило, а не с ума сводило до потери человеческого облика. Человек при любых обстоятельствах должен сохранять образ Божий в душе.

Все должно быть в меру, ничего чрезмерно — в этом суть нашего спасения.

Самая главная традиция у десантников, исповедующих православие, — это утренняя литургия и причастие Святых даров.

Когда я был на войне, все военные были готовы исповедаться и причаститься, так как знали, что могли погибнуть в любой момент. Молодые, красивые, сильные ребята не могут не радоваться в такой день. Они должны именно радоваться! Я и сам радуюсь сильнее обычного в день, когда встречаюсь с людьми, с которыми воевал.

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