США ввели новые санкции в отношении России по «делу Скрипалей»
Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Как сообщает Politico, документ предполагает ограничения в сотрудничестве с государством, которое нарушило закон о применении химического оружия. Санкции касаются займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями.
С призывом к Трампу о введении новых ограничений в отношении РФ обратились члены комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол и демократ Элиот Лэнс Энгел. Они утверждают, что Москва должна понести ответственность за «использование химоружия».
Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к «делу Скрипалей».
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