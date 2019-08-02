Медики назвали болезни, при которых купание опасно для жизни
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о том, какие недуги могут сделать купание опасным для жизни.
Он объяснил, что те, кто страдает от сахарного диабета, а также от болезней органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, должны избегать купания в воде.
По словам Холдина, любая физическая нагрузка, в том числе и плавание, имеет медицинские противопоказания. Врач настоятельно рекомендовал отказаться от такого времяпрепровождения людям с инфекционно-воспалительными процессами, заболеваниями нервной системы и эпилепсией. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, эксперт напомнил, что купание в состоянии алкогольного опьянения может также привести к необратимым последствиям: человек теряет бдительность и может не рассчитать свои силы, заплыв далеко.
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