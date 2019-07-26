Спасатели перешли на усиленный режим работы на водоемах столицы из-за жары

На усиленный режим работы из-за жаркой погоды в столице перешли сотрудники ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах».

Отмечается, что указанные меры были приняты, когда температура воздуха на территории города превысила отметку 25 градусов тепла. При таких погодных условиях на каждом водоеме количество спасателей увеличивают с 70 до 100 человек.

— Они будут осуществлять пешие патрулирования и патрулирования с помощью плавательных средств — моторной и гребной лодок, а также спасательных катеров, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение от столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На территории города в настоящее время открыли семь зон отдыха с купанием Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Напомним, что на территории города в настоящее время открыли семь зон отдыха с купанием. В общей сложности в столице будут 11 таких мест. В открытых зонах уже произвели замену песка на пляжах, специалисты провели акарицидную обработку против комаров на прилегающих территориях. Также был организован общественный контроль за безопасностью песка и воды.

Стоит отметить, что 26 июля сотрудниками ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» зафиксировали на территории столичных открытых водоемов 660 отдыхающих. Максимальная температура воды в некоторых зонах с купанием достигла 22 градусов.

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