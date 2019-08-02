Фильм «Оленья кожа»: комедия абсурда или история одной куртки

Квентин Дюпье представил новый фильм «Оленья кожа» на 72-ом Каннском кинофестивале. До российского проката фильм добрался 2 августа. Своими предыдущими работами, представленными ранее на Венецианском кинофестивале («Реальность») и Сандэнсе («Неверно») он уже заслужил репутацию режиссера, «который снимает сумасшедшие фильмы». Кроме того, он широко известен на западе как техно-музыкант, выступающий под псевдонимом Mr. Oizo. Саундтреки к некоторым картинам француз написал сам.

Неординарность Дюпье неизменно прослеживается в его творчестве, что в очередной раз подтвердила абсурдистская комедия с оскароносным актером Жаном Дюжарденом в главной роли. Он сыграл мужчину, действиями которого руководит куртка, догадайтесь из чего. Но не все так буквально.

Режиссер дурит зрителя провокационной идеей, легко считываемой с поверхности, но корни ее уходят глубоко в исследование человеческой натуры и психики. Мы застаем главного героя в момент, когда он находится на перепутье. В нем произошли какие-то изменения, за последствиями которых Дюпье приглашает нас пронаблюдать.

Кроме «стильной» куртки у Жоржа нет ничего Фото: Кадр из фильма «Оленья кожа» © «MEGOGO Distribution»

Отказ от старого пиджака знаменует отвержение старой жизни, которую он топит в сортире заправки. Спустив все деньги на куртку из оленьей кожи и получив вдобавок к ней новую цифровую камеру, герой заполучил необходимый оплот для начала новой. Примерив на себя незнакомую ранее роль, он все более с ней срастается, а сюрреалистичное отношение Жоржа к жизни порождает череду таких же обстоятельств.

Кроме «стильной» куртки у персонажа Дюжардена нет ничего. Он начинает разговаривать с ней, воспринимая ее как одушевленный предмет. Абсурдное отношение к вещи, создающей вокруг него образ кого-то лучше, чем он есть на деле, захватывает героя полностью, становясь основой его личности. Теперь Жорж — крутой парень, убийца, режиссер.

По сути, такой же эфемерный набор признаков воплощает каждый из нас, обрастая материальным. Вещи становятся лучшим воплощением индивидуальности, презентуя за нас все то, что мы хотим сказать миру. Они даже заменяют нам индивидуальность, иными словами — владеют нами. Предметы, которые мы выбираем, формируют окружающую реальность. Чем большее значение они имеют для нас, тем слабее связь с настоящим.

Официантка из бара объясняет Жоржу, что при помощи монтажа из одной истории можно сделать совсем другую Фото: Кадр из фильма «Оленья кожа» © «MEGOGO Distribution»

Так, главный герой перестает нуждаться в тесной связи с людьми, в нормальной работе и привычном образе жизни. Его протест против течения — избранное им самим направление безумия. И уже не так важно (хотя и понятно), что послужило первопричиной этому всему. Фокус восприятия Жоржа сместился, позволив тем самым возместить утрату чего-то по-настоящему существенного для него.

Бывшая когда-то полноценным существом, выделанная кожа быстро становится куда более живой, чем можно себе представить. А вскоре — второй кожей самого Жоржа, его защитной оболочкой от внешнего мира, с которой он срастается.

Помимо прочего, своей лентой Дюпье высмеивает режиссеров, которые считают, что снимать кино может каждый, кто просто возьмет в руки камеру. В то же время, устами официантки бара он объясняет зрителю, что смонтировав заново любой фильм можно создать совершенно другую историю, что отсылает нас к началу «Оленьей кожи».

Заглавная сцена картины — это кадры, «отснятые главным героем». Так режиссер намекает зрителю, что он отчасти и есть Жорж, собственно, как и каждый из нас, в той или иной мере.

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