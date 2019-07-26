Новый фильм Оливье Массе-Депасса: до чего доводит «Материнский инстинкт»

25 июля в российский прокат вышел новый фильм Оливье Массе-Депасса «Материнский инстинкт», позиционируемый как психологический триллер в стиле Альфреда Хичкока. Он основан на романе «За ненавистью» бельгийской писательницы Барбары Абель. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.

Действие фильма разворачивается в 60-е годы, однако на этом сходство с лентами признанного мастера жанра не заканчивается. В центре сюжета две подруги — Элиз и Селин, на которых до самой развязки будет сосредоточено все внимание зрителя. Типично для французскоязычных фильмов, отношения между ними, мягко говоря, странные, другими словами — слишком близкие. Даже их дома срослись друг с другом по одной из стен. Дети знакомы с рождения, у обеих маленькие сыновья, один из которых внезапно погибает. Элис не успела предотвратить трагическую смерть сына Селин, и отношения между женщинами рушатся.

Типично для французскоязычных фильмов, отношения между лучшими подругами мягко говоря странные, другими словами — слишком близкие Фото: Кадр из фильма «Материнский инстинкт» © ПРОвзгляд

Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Эти пять стадий могли бы идти поочередно, презентуя традиционную модель эмоционального реагирования. Но перед зрителем не совсем обычные героини, а значит, и отклик трагедия вызовет в них совершенно нестандартный. Смерть Максима обеими женщинами воспринимается одновременно и как смерть собственного сына, и как гибель чего-то общего для них обеих. Селин начинает проводить время наедине с ребенком Элис, продолжая цепочку необратимых для обеих подруг последствий. Паранойя последней приобретает все более дикий окрас, в то время как Селин все больше замыкается в себе.

Режиссер элегантно исследует ту тонкую грань, где подозрения и сомнения перерастают в манию и наваждение. Находясь в условно замкнутом пространстве, герои перестают сознавать свою самостность, понимать, где заканчивается «твое» и начинается «чужое». Постепенно теряя связь с внешним миром, прилежные и образованные домохозяйки превращаются в животных, движимых одними инстинктами.

Массе-Депасс расширяет тревожную драму до динамичного противостояния, боя без правил. Находясь во власти личных мотивов, представительницы буржуазии отвергают любые общественные нормы и моральные принципы. В каждой сцене режиссер подчеркивает диссонанс между их идиллической жизнью, которой пропитаны мизансцены, и тем неконтролируемым потоком эмоций и мыслей, что их захлестывает.

Бельгиец использует немало жанровых приемов, типичных для американских триллеров середины ХХ века. Газлайтинг (манипуляции, цель которых — заставить жертву думать, что она психически нездорова) отсылает нас к «Газовому свету» Кьюкора, замкнутое пространство — к «Окну во двор» Хичкока, а музыкальное сопровождение — к «Психо». Существенно отличает «Материнский инстинкт» от канонных представителей жанра вовсе не тот факт, что фильм снят спустя почти что век, а французский флер, которым он окружен.

Зритель так и будет теряться в догадках, не понимая, кому из героев верить. А это и не важно, насмешливо отвечает нам режиссер. Страшно вовсе не то, что дружба терпит крах, близкие умирают, жизнь утрачивает смысл... А то, куда приводят нас наши инстинкты.

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