Мэр Киева бывший боксер Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой. Он сделал это заявление, говоря о том, что в настоящее время градоначальник столицы Украины фактически не имеет исполнительной власти в городе.

Данное положение Кличко назвал абсурдом. Он сказал, что в настоящее время мэр Киева не имеет влияния на бюджет столицы и реализацию проектов, с которыми шел на выборы.

— Какое это самоуправление, когда глава города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой» — просто человеком, который может только возлагать цветы, разрезать ленточки, — сказал политик в интервью изданию «РБК-Украина».

Однако, как заявил бывший боксер, он намерен и дальше отстаивать право мэра на законодательную и исполнительную власть. Кличко подчеркнул, что в понимании людей именно глава города несет ответственность за все происходящее в Киеве.

Мэр украинской столицы занимает указанную должность с 2014 года. Тогда же он стал главой Киевской городской государственной администрации. Ранее сообщалось, что с последнего поста президент Украины Владимир Зеленский хочет Кличко сместить.

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