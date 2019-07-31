Экс-депутат Рады о Кличко: Такого непрофессионального человека в Киеве не было
Экс-депутат Рады Алексей Журавко в комментарии ФАН высказался о непрофессионализме и неадекватности Виталия Кличко.
Ранее руководитель администрации украинского президента Андрей Богдан негативно оценил работу Кличко на посту мэра. Он посоветовал ему подать в отставку.
В свою очередь Виталий Кличко ответил видеообращением, которое он разместил в социальных сетях. Он назвал Богдана непрофессионалом и лжецом. Кличко заявил, что такие люди не имеют права делать заявления от имени страны, передает «Царьград».
Алексей Журавко согласился с мнением Богдана о деятельности Кличко на посту мэра.
— Такого непрофессионального и неадекватного человека в Киеве не было. Всю работу в Киеве завалил мэр Кличко. Он просто зарабатывал деньги, — заявил Журавко.
По его мнению, Кличко не следовало идти в политику, а нужно было продолжать заниматься спортивной сферой.
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