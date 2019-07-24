Эксперт оценил идею уволить Кличко с поста главы Киева
Идея заменить Кличко — хорошая, потому что как глава города он себя никак не проявил с положительной стороны. Такое мнение в комментарии RNS высказал Александр Ведруссов, директор аналитического центра «СТРАТЕГPRO».
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан попросил правительство страны уволить Виталия Кличко с поста главы Киева.
Эксперт отметил, что к деятельности и решениям Кличко есть много вопросов. В частности, местные жители обсуждают историю с мостом. Его построили по очень высокой цене, а он вскоре покрылся трещинами.
Александр Ведруссов считает, что необходимо заменить Кличко на непубличного профессионального хозяйственника, так как жители Киева устали от показных действий.
— Людям надо, чтобы развивалась транспортная инфраструктура, чтобы город был благоустроен, чтобы администрация города не разворовывала бюджет, — пояснил эксперт.
Читайте также: Кличко обсудил с Зеленским свою отставку