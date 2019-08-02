Создание зоны «Маугли в стране динозавров» в парке «Остров мечты» завершат в октябре
Работы по созданию тематической зоны «Маугли в стране динозавров» парка «Остров мечты» должны завершиться в октябре. Об этом проинформировали в пресс-службе парка.
— В этой тематической зоне будет установлено восемь аттракционов: «Летная школа», «Храм огня», карусель «Птеродактили», «Лианы», «На крыльях ветра», «Город обезьян», «Кобра» и «Диносафари». Монтаж аттракционов продлится до сентября, — указано в сообщении.
Данная тематическая зона станет самой крупной на территории парка. Она расположится на площади 13 тысяч квадратных метров. Пространство будет стилизовано под руины древних городов, окруженные зарослями густых джунглей, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Завершается отделка зоны «Маугли в стране динозавров» в парке «Остров мечты»