Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ
Минздрав России принял меры по устранению дефицита лекарственных средств для людей с ВИЧ-инфекцией. Сообщается, что проведена работа с регионами России, между которыми были распределены препараты.
— Минздравом России принимаются меры для стабилизации ситуации по вопросу дефицита препаратов, проведена работа с субъектами Российской Федерации с максимальным и минимальным или нулевым остатком лекарства и осуществлено перераспределение указанных препаратов из Самарской области в город Москву, из Тверской области в город Москву, из Ненецкого автономного округа в Алтайский край, из Забайкальского края в Республику Тыва, из Ханты-Мансийского автономного округа в Тюменскую область, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что ВИЧ-инфекция стала одной из самых распространенных причин смертности россиян в молодом возрасте. В прошлом году от вируса иммунодефицита умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы.
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