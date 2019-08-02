Медики научились распознавать болезнь Альцгеймера за 20 лет до появления симптомов
Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе рассказали, как распознать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, когда симптомы еще не дали о себе знать.
Ученые объяснили, что мозг человека начинает накапливать разрушительные бета-амилоидные белки еще за 20 лет до появления характерных признаков заболевания.
По их словам, анализ крови способен выявить предрасположенность человека к появлению этого недуга. Точность нового метода достигает 94 процентов.
— У нас появилась возможность измерять уровень белка в крови и распознавать, скопился ли этот белок в мозге. Когда определенный уровень амилоида в крови сочетается с двумя другими основными факторами риска болезни Альцгеймера — возрастом и наличием генетического варианта APOE4 — идентифицировать пациента можно с точностью до 94 процентов, — объяснили исследователи.
Ученые заявили, что методом будущего вполне смогут пользоваться врачи по всему миру уже через несколько лет, сообщает Medicalxpress.
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