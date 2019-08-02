Александр Овечкин: Трамп назвал меня великим. Значит, он мой болельщик

11 августа в Подмосковье стартует юношеский турнир «Кубок Александра Овечкина». Накануне Александр Овечкин и его мама — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина — встретились с журналистами ведущих российских изданий и ответили на вопросы, касающиеся не только предстоящего турнира. Овечкин также рассказал о том, как юным москвичам стать таким же великим хоккеистом, как он.

— Александр, кто был вашим хоккейным кумиром?

— Когда я был юношей, мы все хотели попасть на «Кубок Третьяка». Была настоящая война между командами. Все были очень довольны, родители и дети. А моим самым главным кумиром был Валерий Каменский. Из старых ветеранов мне больше всего нравился Александр Мальцев, жаль, что мало видео сохранилось, где можно посмотреть его финты. Из остальных — Марио Лемье, Сергей Федоров. Хотелось быть на них похожим. Когда выходишь на лед, играешь против этих великих людей, ты понимаешь, что сам чего-то достиг в хоккее. Мне удалось сыграть с Сергеем Федоровым за одну команду. Конечно, это была моя мечта, которая осуществилась.

— Александр, вы бы хотели, чтобы ваш сын занимался хоккеем?

— Я думаю, у него другого пути не будет. Когда он сможет ходить, то придет на хоккей. Думаю, ему очень понравится и он скажет: давай, папа, клюшку. Заставлять сына не будем, конечно. И в футбол, и в баскетбол он будет играть.

— Какие шаги нужно предпринять, чтобы юные таланты не терялись в детском хоккее?

— Нужно больше детских лиг создавать. Можно сбиться со счета, сколько создано хоккейных лиг в Канаде и Америке. Слава Богу, сейчас детский хоккей в России развивается. Конечно, хотелось бы видеть в России еще больше ледовых дворцов, чтобы была возможность проявить свой талант детям, которые в раннем возрасте не раскрылись. Они ведь могут раскрыться и в 17–18 лет. Но этого не произойдет без тренировок, без ледовых площадок.

— С какого возраста надо отдавать ребенка в хоккейную школу? Если бы вы жили в Москве, в какую хоккейную школу вы бы отдали своего сына?

— Начинать играть в хоккей ребенку можно с 5–7 лет. Отдал бы ребенка в секцию хоккея, чтобы она была ближе к дому. Когда у ребенка будет получаться в хоккее, можно отдавать в «Динамо», ЦСКА или отправлять в Омск, Уфу.

— Можно ли в 12-летнем игроке разглядеть звезду мирового масштаба?

— Когда мне было 16 лет, было очень много талантливых ребят и все говорили про них — вот это будущий Буре. А потом талантливые ребята подрастали, набирали мышечную массу и… оставались на своем месте. Все зависит от физического развития, от удачи, от силы воли, от стечения обстоятельств.

— Что бы вы пожелали юным московским хоккеистам, которые мечтают играть как Овечкин?

— В первую очередь любить хоккей, тот вид спорта, которым ты занимаешься. Тренироваться, не отвлекаться на всякие мелочи, потому что сегодня очень много происходит всего интересного в жизни. Если ты полюбил спорт и хочешь стать великим игроком, ты должен поставить перед собой цель и ее добиваться через пот, через труд. Надо слушать родителей и тренерский состав.

— И спать с клюшкой?

— С клюшкой не обязательно, можно шайбу под подушку.

— Артемий Панарин недавно заявил в интервью, что начиная с 90-х ничего в России не изменилось.

— Может, там, где он живет, ничего и не изменилось. В спорте все изменилось, у меня в жизни все изменилось.

— Возможно, такие высказывания Панарина связаны с тем, что его спортивный агент работает в ЦРУ.

— А я в ЦРУ не работаю, поэтому не могу вам ничего по этому поводу сказать. А что до высказываний Артемия, так у всех свое мнение.

— Каково это, быть самым популярным русским в Америке?

— Я обычный человек, только более узнаваем. Дональд Трамп назвал меня Великим, так звучит мой никнейм. Значит, он мой болельщик. Я больше всех люблю ник Ови.

— Вскоре вам предстоит визит в Китай в качестве посла НХЛ…

— В Китае есть команда КХЛ, китайцы самый многочисленный народ в мире. Возможно, будущий Уэйн Гретцки будет из Китая.

— Может ли хоккей стать национальной игрой Азербайджана?

— Все возможно. На следующий год меня пригласили прилететь в Азербайджан познакомиться с Баку.

— Если бы вы собирали все свои сломанные клюшки, ими можно было бы отопить Дом культуры имени Федора Смолова в селе Костин Лог?

— Не уверен. Все клюшки, которые ломаются, мы отдаем на сувениры, благотворительность, а современные клюшки тяжело сломать, а еще труднее — сжечь.

— Чем планируете заниматься после окончания карьеры?

— Не хочу быть тренером после завершения карьеры. У меня еще два года контракта. Посмотрим, где буду продолжать карьеру, буду ли играть. Все будет зависеть от здоровья. Хочется чувствовать себя нормально, поиграть с детьми. Пока я действующий игрок.

ДОСЬЕ

Александр ОВЕЧКИН

Родился 17 сентября 1985 года в Москве. Российский хоккеист. Левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Женат. Воспитывает сына.

НА ЗАМЕТКУ

Всероссийский юношеский турнир «Кубок Александра Овечкина» пройдет с 11 по 17 августа в Подмосковье. В турнире сыграют 12 команд, в том числе четыре московских команды: ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». Матчи пройдут на «Арене Мытищи» и на Арене имени Владимира Петрова. Победители получат в подарок хоккейную экипировку от Александра Овечкина, который во время турнира примет участие в автограф-сессии.

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