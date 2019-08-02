«Роскачество» рекомендовало россиянам заклеивать камеры гаджетов
Специалисты «Роскачества» рассказали россиянам об одном из способов защиты от киберпреступников. Отмечается, что кроме установки антивирусов и обновленного программного обеспечения следует заклеивать камеру и микрофон своего ноутбука.
В «Роскачестве» подчеркнули, что для этого хорошо подойдет изолента. Непрозрачный скотч в указанной ситуации проигрывает, так как после него остаются следы клея.
Уточняется, что данная мера поможет владельцам ноутбуков и смартфонов лучше защититься от «нападения» хакеров. Даже если «взломщик» подключится к ноутбуку, он не сможет увидеть или услышать его владельца, передают «Известия».
В свою очередь, руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман призвал не ограничиваться заклеиванием микрофонов и камер. По его словам, необходимо соблюдать «цифровую гигиену».
В частности, эксперт призвал не скачивать программы из недостоверных источников и контролировать доступ приложений к диктофону или камере.
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