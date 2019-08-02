Бари Алибасов устроил эксперимент с «Кротом»
Российский музыкант Бари Алибасов опубликовал новый пост в Instagram, в котором подписчики снова увидели злосчастное средство для мытья труб.
В этот раз продюсер группы «На-На» решил провести эксперимент: растворится ли пластиковая крышка в химической жидкости. На кадрах видно, что Алибасов относится с юмором к своей задумке и смеется в процессе всего видео.
Не все пользователи соцсети разделили его позитивный настрой. Некоторые из них заявили, что устали от постоянного упоминания «Крота».
«Да сколько можно уже? Надоело до чертиков», — возмутилась подписчица.
«Все ради пиара! Ну Вы еще «кротовый» душ примите», — написала девушка.
«Бари Каримович, может, не надо экспериментов», — побеспокоилась о знаменитости пользователь сети.
Ранее Алибасов заявил, что собирается взыскать 100 миллионов с производителя химического средства, которым он отравился в начале июня этого года.
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