Режиссером юбилея Олимпиады в Москве станет Игорь Крутой
Летом 2020 года в Москве пройдут праздничные мероприятия, посвященные 40-летнему юбилею Олимпиады в столице. Их режиссером станет российский композитор Игорь Крутой.
Почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов заявил, что идею о проведении мероприятий на мартовском заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта поддержал глава государства Владимир Путин.
По его словам, в настоящее время план праздника уже составлен.
- Его режиссером будет наши известный композитор Игорь Крутой. В рамках празднования юбилея пройдет много выставок, конкурсов, фестивалей, - передает ТАСС слова Виталия Смирнова.
Отмечается, что на мероприятия в Москву будут приглашены международные федерации. В освещении праздника активное участие будет принимать телевидение.
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