Департамент здравоохранения объяснил, почему не следует купаться в фонтанах

Ежегодно 2 августа в России празднуют День воздушно-десантных войск. Один из ритуалов десантников – купание в фонтанах. Однако столичный депздрав предостерегает: это может привести к травмам и кишечным инфекциям.

— Купание в фонтанах — забава не безопасная и имеет риски для здоровья, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения. — Фонтан — это инженерное сооружение. В нем могут находиться трубы, насосы, приборы подсветки и электропроводка, которая опасна, если окажется поврежденной. Кроме того, если в фонтане поскользнуться, то можно сильно удариться о бетонное или каменное дно.

Еще один риск, связанный с купанием в фонтанах, — острые инфекционные заболевания. Их разносят дикие животные.

— Дикие птицы и собаки тоже окунаются в фонтаны, а заодно справляют туда свои нужды, — пояснили в Департаменте здравоохранения. — В фонтаны также попадает мусор, листья, пыль и насекомые. А теплая стоячая вода — подходящая среда для размножения болезнетворных микробов. В результате купание может закончиться тяжелым отравлением.

Также в фонтане может оказаться вещество, которое специально добавляют в воду, чтобы не было водорослей. Для здоровья человека оно тоже вредно.

— Фонтаны хорошо спасают от последствий летней жары, — отметили в ведомстве. — Посидеть рядом со струями воды и освежиться в зной даже полезно, но пить эту воду и умываться не стоит. В большинстве фонтанов вода, которая находится в их чашах, циркулирует по замкнутому кругу по несколько дней.

Читайте также: Музей Победы пригласил на мастер-класс по десантированию