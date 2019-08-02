Музей Победы пригласил на мастер-класс по десантированию
Информационный центр Музея Победы в Москве сообщает, что для детей и подростков пройдет мастер-класс по десантированию.
Мероприятие приурочено ко Дню Воздушно-десантных войск, который отмечают в России 2 августа. Участники мастер-класса поднимутся на борт самолета Ан-12, примерят на себя роли пилота и радиста, а в завершение сотрудники музея проведут мастер-класс по десантированию.
Помимо этого гостям музея расскажут о российской военно-транспортной авиации и участии советских и российских военнослужащих в миротворческих операциях и военных конфликтах, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что столичные фонтаны в День ВДВ отключать не будут, несмотря на традицию десантников купаться в этот день в фонтанах.
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