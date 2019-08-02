Культурный центр имени Есенина планируют открыть в Москве
Есенинский культурный центр с посвященной поэту уникальной экспозицией планируют открыть в столице к 2020 году. Он расположится в историческом здании в переулке Чернышевского. Об этом рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Московского государственного музея Сергея Есенина Александра Шетракова.
— У нас подготовлен очень интересный проект, он предусматривает превращение здания в молодежный культурный центр, посвященный Есенину, который затрагивает не только исторический особняк, но и близлежащие улицы, на которых сохранились исторические здания, — рассказала она.
На данный момент проект уже принят, одобрена вся необходимая документация, ожидается финансирование. Планируется, что открытие произойдет к юбилею поэта — в 2020 году будет отмечаться 125 лет со дня рождения Сергея Есенина.
В подвале здания будет открыто литературное кафе, в котором будут проводиться посвященные поэту тематические вечера. На первом этаже будет расположена постоянная экспозиция с вещами, принадлежавшими лично Есенину и его близким. На втором этаже будет оборудован театральный зал, передает РИАМО.
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