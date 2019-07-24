Призраки столицы оживают: легенды музеев, о которых не расскажут на экскурсии

Объективы камер видеонаблюдения Музея имени Есенина зафиксировали фантом человека. На кадрах, которые появились в сети, было видно, как к крыльцу приближается темная фигура, ненадолго останавливается перед входом в здание Есенин-центра, что в переулке Чернышевского, 4, а затем «уползает» в сторону и растворяется в воздухе, словно его и не было. По словам сотрудников культурного учреждения, мистика и паранормальщина стали для них обычным явлением.

Как рассказала корреспонденту «Вечерки» ночной сторож музея Ольга Мухина (имя и фамилия изменены по просьбе героини), здесь часто слышат непонятные шорохи и стуки.

— Падают книги, информационные вывески, а порой можно услышать голоса, доносящиеся с верхних этажей, — с трепетом в голосе говорит сотрудница.

Примечательно, что в тот самый дождливый вечер, когда чей-то призрак пытался пробраться в музей, Ольга была на смене и первой обнаружила странное черное «пятно», отдаленно напоминающее человека.

Основатель и директор Московского музея С.А. Есенина Светлана Шетракова отмечает, что теневое пятно похоже на мужчину в кепке.

— Так и хочется верить, что это душа поэта, которая защищает свою творческую обитель и контролирует нашу деятельность, — говорит специалист.

По словам Шетраковой, дом в Замоскворечье, где расположен музей знаменитого поэта, — это единственный адрес, по которому Сергей Александрович был прописан с 1911 по 1918 год.

— В этом же доме жил его отец Александр Есенин, долгие годы трудившийся в Москве, — сказала директор музея.

Она добавила, что охранники детского сада, расположенного неподалеку, также подтвердили, что видели привидение. По их словам, к ним заходит это иногда, они видели этот облик. Истории о призраке Сергея Есенина начали появляться после его гибели в 1925 году. Ранее его якобы замечали в номерах гостиницы «Англетер» в Санкт-Петербурге, где поэт и свел счеты с жизнью.

В руководстве музея предположили, что привидение начало проявлять активность из-за работ по реконструкции здания Есенин-центра.

Еще одно место, которое пропитано мистикой и ужасом, продолжающее будоражить любителей острых ощущений, — Булгаковский дом на Большой Садовой, 10.

По словам заместителя директора учреждения Ирины Завидеевой, те, кому повезло побывать в доме Булгакова, тоже оставили воспоминания о мистической атмосфере в квартире.

— Очень много легенд ходит об этом месте, — говорит Ирина Завидеева. — Но точно известно, что с наступлением ночи она будто оживает. В абсолютно пустой локации скрипит старинный паркет, слышатся глухие шаги.

Скупой дух

Самыми знаменитыми призраками являются купцы Кусовниковы. Жили они в конце XIX столетия на Мясницкой, 17. Чета Кусовниковых была богата до невозможности, но скупа. Супруги жутко боялись, что их ограбят, поэтому ночью они со своим драгоценным скарбом колесили по городу на кабриолете. Им казалось, что за ними постоянно следят. Но один раз им пришлось остаться дома по случаю болезни.

Заветная шкатулка была надежно спрятана в камине. Вот только сторож не знал об этом. Он развел огонь в камине, и все сбережения сгорели. Хозяйка от горя умерла. А ее супруг положил остаток дней на бюрократические проволочки с целью вернуть утерянное. Каждое полнолуние можно встретить старика, пристающего к прохожим с вопросом: «Денежки мои где?»

Мрачные тени окутали бывший особняк Лаврентия Берии

Одним из знаменитых мистических мест столицы является бывший особняк Берии на Малой Никитской улице, дом 28.

Легенда гласит, что именно в этом доме были замучены десятки женщин, приглянувшихся «кровавому наркому». Вдобавок к этим ужасающим слухам очевидцы говорят, что и поныне в гробовой тишине улицы пару раз в месяц можно услышать автомобиль-невидимку, притормаживающий у двери дома, а порой даже женский смех и хлопающую дверь автомобиля.

Особняк Лаврентия Берии Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

В подвале дома, по слухам, обнаружили камеру пыток, в которой нарком устраивал «свидания» с девушками. По разным сведениям, жертв было порядка двухсот. Сегодня здесь располагается посольство Туниса, однако здание у многих москвичей продолжает ассоциироваться с наркомом внутренних дел Советского Союза. И байки продолжают жить.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В мае 2014 года в Боливии впервые камеры видеонаблюдения зафиксировали первое в истории привидение, напавшее на человека. На кадрах видно, как призрак нападает на идущего мужчину и начинает его пинать.

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