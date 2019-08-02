Более 300 экскурсий провели в павильоне МЦД со дня открытия

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) открылся в декабре 2018 года. С тех пор его сотрудники провели более трехсот экскурсий, передает агентство «Москва» со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

— Индивидуальные и групповые экскурсии проходят в павильоне МЦД ежедневно, — рассказали в ведомстве. — Больше всего экскурсии востребованы у семей с детьми, студенческих и школьных групп. Также особой популярностью интерактивный павильон пользуется у иностранных туристов.

Экскурсии проходят бесплатно. Записаться можно на сайте. Посетители увидят полноразмерный макет поезда «Иволга», смогут попробовать себя в роли машиниста или в очках виртуальной реальности прокатиться по участкам первых двух диаметров.

Кроме того, в павильоне регулярно проходят культурные и образовательные городские акции и лекции о транспортной отрасли.

— Сейчас в павильоне проходит интерактивная выставка Art of Moscow, — напомнили в пресс-службе Департамента транспорта. — На ней представлены более двухсот работ 12 художников, рисующих пассажиров в технике быстрого рисунка.

Павильон МЦД стоит на площади у Киевского вокзала. Он открыт каждый день с 9:00 до 21:00. Вход свободный. За все время работы павильона его посетили более 95 тысяч человек.

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