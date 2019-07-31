Работа для активных: Альвина Чалова организовывает интересные мероприятия в павильоне МЦД

В Москве уже больше полугода работает Демонстрационный павильон МЦД,в метро за его работу отвечает Служба Московских центральных диаметров. В павильоне на площади Киевского вокзала нас встретила начальник отдела взаимодействия с пассажирами МЦД Комплекса информирования Службы Московских центральных диаметров Альвина Чалова.

— Альвина, в чем вы видите свою миссию?

— Информирование жителей Москвы и области о новом транспортном проекте Московские центральные диаметры, который запустится в конце 2019 — начале 2020 года. В павильоне можно узнать о проекте, например о маршрутах МЦД, — они помогут людям сэкономить десятки минут в поездке.

— У вас павильоне много разных информационных стендов. А что еще?

— Павильон состоит из большого количества интерактивных инсталляций не только для взрослых, но и для детей. Можно, например, с помощью мэппинга придумать свой дизайн поезда «Иволга», кстати, в павильоне стоит его макет в натуральную величину.

Можно зайти внутрь, посмотреть на вагон и кабину машиниста изнутри, увидеть с помощью VR-очков путь по МЦД глазами машиниста. Каждую неделю у нас проходят познавательные мероприятия: например, «Библионочь», лекции о здоровье с Департаментом здравоохранения, Тотальный диктант и многое другое. Как и посещение павильона, все наши мероприятия бесплатные.

— Москва — ваш родной город?

— Я родом из Саратова, но считаю, что у меня два родных города — Саратов и Москва. В Саратове родители и теплые воспоминания, в Москве — настоящее и будущее. Люблю Москву за активный темп жизни и, конечно, за невероятную красоту города.

— Кто вы по образованию?

— Я окончила журфак Саратовского госуниверситета. Это помогает лучше коммуницировать с людьми. В моей работе в Московском метрополитене это очень полезно, помогает при подготовке к мероприятиям, а также в работе с сотрудниками павильона — ведь я считаю, что самое главное при коммуникации с сотрудниками — это объективное и адекватное отношение к каждому.

— Чем вы увлекаетесь?

— Изучаю японский язык, восхищаюсь культурой этой страны и стремлению ее жителей к постоянному совершенствованию. Во время работы на чемпионате мира по футболу я много общалась с японскими журналистами и отметила их чрезвычайные гостеприимство и уважение к другим людям. Когда-нибудь я обязательно посещу Японию и смогу применить все свои языковые и культурные познания на практике!

Обязанности

— информировать жителей Москвы о новом транспортном проекте Московские центральные диаметры

— подготавливать программу мероприятий в павильоне

— организовывать мероприятия в павильоне

— следить за работой команды павильона

— взаимодействовать с подрядчиками для обеспечения работы павильона

— всегда улыбаться