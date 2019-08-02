МИД России подтвердил официальный выход США из ДРСМД
По инициативе Соединенных Штатов Америки 2 августа полностью прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заявление МИД России приводится на официальном портале правовой информации.
Ранее о принятии решения рассказал советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон. По его словам, США также не намерены продлевать срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого закончится в декабре 2021 года.
ДРСМД был заключен между СССР и США вступил в силу в июне 1988 года. Договор запрещает производство и развертывание на территории двух стран баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности (зона поражения — от 500 до 5,5 тысячи километров). В начале 2019 года Штаты заявили о намерении выйти из соглашения, обвинив РФ в нарушении договора. Москва заявила, что считает обвинения необоснованными.
В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.
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