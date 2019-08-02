Дипломаты заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Таиланде
Утром в пятницу в столице Таиланда прогремели семь взрывов, сообщается о трех пострадавших. Все самодельные устройства были установлены в разных районах Бангкока — там, где расположены штабы вооруженных сил Таиланда, правительственные здания и посольства других государств.
Один из взрывов зафиксирован в нескольких десятках метров от конгресс-центра, где проходят рабочие встречи делегаций министров иностранных дел АСЕАН. В столице Таиланда усилены меры безопасности, по приказу премьер-министра страны проводится расследование происшествия.
Уточняется, что российские туристы не пострадали. В российском посольстве туристов просят быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам, сообщает РИА Новости.
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