Минздрав сообщил о периодичности посещения больниц гражданами РФ
Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что каждый гражданин страны в среднем посещает медицинские учреждения восемь раз за 12 месяцев.
Как выяснилось, пять походов к доктору связаны с заболеванием. В среднем трижды за год россияне посещают врача в профилактических целях.
Также, исходя из обнародованных Минздравом данных, стало известно, жители каких регионов ходят к медикам чаще других. В среднем 11 раз в год больницы посещают в Чувашской Республике, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. Сведения от ведомства передает РИА Новости.
Уточняется, что реже других к докторам ходят жители Чечни, Карачаево-Черкесии и Нижегородской области.
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