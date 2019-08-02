Минздрав сообщил, в каких регионах дольше всего ждут скорую помощь
Минздрав рассказал, в каких регионах России медицинскую скорую помощь ждут дольше всего. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации, чаще всего врачи приезжают к пациенту спустя час в Томской, Самарской и Тверской областях, рассказали специалисты, ссылаясь на информацию из статистического сборника Министерства здравоохранения России за 2018 год.
— Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в процентах: более 60 минут — Томская область (10,34), Самарская область (10,13), Тверская область (9,44), — уточнили сотрудники ведомства.
Отмечается, что в среднем по стране в 90 процентах случаев вызовов скорой медицинские работники приезжают к пациентам менее чем за 20 минут.
Также стало известно, что самая быстрая экстренная помощь в Ингушетии и Калмыкии, где врачи успевают приехать менее чем за 20 минут почти в 100 процентах случаев.
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