Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России
Самым опасным признан рак поджелудочной железы. Об этом говорится в статистическом сборнике Министерства здравоохранения за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства.
Сообщается, что от этого вида рака умерло больше всего человек (59 процентов). Причем этот показатель растет на протяжении трех последних лет. На втором месте по количеству летальных исходов находится рак легких, на третьем — рак желудка.
Показатели смертности от рака прямой кишки, бронхов. Самая маленькая цифра — число умерших от рака молочной железы (5,8 процента).
В целом смертность от онкологических заболеваний стабильно снижается (на 3,1 процента за последние 5 лет). В 2018 году она составила 22,2 процента от числа пациентов, поставленных на учет.
Читайте также: Ученые рассказали, как определить предраковое заболевание