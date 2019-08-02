Москвичам предложат стать мультперсонажами в павильоне «Союзмультфильма»
Гости павильона «Союзмультфильма» на территории ВДНХ смогут стать героями мультфильмов благодаря использованию технологии захвата движения. Об этом проинформировали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».
— В фотозоне с функцией дополненной реальности посетители смогут сделать фото в компании мультперсонажей, а также с такими знаменитыми мультартефактами, как телефонная будка Чебурашки, — указано в сообщении.
На территории павильона будут оборудованы семь интерактивных мультимедийных зон. Кроме возможности стать героем мультфильма жителям столицы будет доступен мультимедийный купольный экран, различные возможности рисования в 3D и альбомы-раскраски с дополненной реальностью, передает Агентство городских новостей «Москва».
Ожидается, что работы по техническому оснащению объекта стартуют уже осенью.
Читайте также: «Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D